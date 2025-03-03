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Bursa iftar vakti 3 Mart 2025: Bursa'da iftar saat kaçta açılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Bursa Ramazan imsakiyesi)

Bursa iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Bursa'nın sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 3 Mart 2025 Bursa iftar saati.

Bursa iftar vakti 3 Mart 2025: Bursa'da iftar saat kaçta açılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Bursa Ramazan imsakiyesi) - 1

Bursa'da yaşayan ve dün gece üçüncü sahurlarını yapan vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Bursa iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Bursa'da bugün iftarın saat kaçta yapılacağı ve akşam ezanının saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Bursa iftar vakti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa iftar vakti 3 Mart 2025: Bursa'da iftar saat kaçta açılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Bursa Ramazan imsakiyesi) - 2

BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa iftar vakti, Diyanet tarafından paylaşılan 1 Mart 2025 Bursa Ramazan imsakiyesiyle belli oldu.

Buna göre; Bursa'da iftar saat 19.04'de açılacak.

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Bursa iftar vakti 3 Mart 2025: Bursa'da iftar saat kaçta açılacak, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Bursa Ramazan imsakiyesi) - 3

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Mudanya İftar Vakti

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