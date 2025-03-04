Bursa iftar vakti 4 Mart 2025: Bursa'da bugün iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Bursa Ramazan imsakiyesi)
Bursa iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerine gündeminde yer veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Bursa'nın sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Bursa'da bugün iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?
Bursa'da yaşayan ve dün gece dördüncü sahurlarını yapan vatandaşlar, 4 Mart 2025 tarihli Bursa iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Bursa'da bugün iftarın saat kaçta yapılacağı ve akşam ezanının saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 4 Mart 2025 Bursa iftar vakti.