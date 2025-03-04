Bursa iftar vakti 4 Mart 2025: Bursa'da bugün iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Bursa Ramazan imsakiyesi)

BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa iftar vakti, Diyanet tarafından paylaşılan 4 Mart 2025 Bursa Ramazan imsakiyesiyle belli oldu.



Buna göre; Bursa'da iftar saat 19.05'de açılacak.



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