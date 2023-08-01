Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler bitişikte 3 fabrikaya daha sıçradı)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, bitişikteki 4 fabrikaya daha sıçradı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şimdi dronla da izledik bu 60-65 dönümlük alanda yanan kısımların etrafa sıçramaması için tamamen kontrol altına alındı. Dolayısıyla sonraki süreçte bunları tamamen sönümlendirmeye ve akabinde soğutmaya geçeceğiz" dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.