Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı)
Bursa’nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte, 4 helikopter ve 2 uçağın havadan müdahalesi sona ererken, karadan müdahale ise sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik’ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400’ü aşkın personel, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.