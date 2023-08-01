Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı)

Bursa’nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte, 4 helikopter ve 2 uçağın havadan müdahalesi sona ererken, karadan müdahale ise sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik’ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400’ü aşkın personel, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 1

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 2

Alevler, bitişikteki fabrikalara da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışanlar ise tahliye edildi.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 3

Yangına müdahale için İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Balıkesir’den de itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekipler, akşam saatlerinden itibaren karadan müdahaleyle, tek çatı altındaki 9 dolayındaki fabrikada etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 4

Yangını söndürme çalışmaları devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.

Ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 5

Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 6

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ DE İSTENDİ

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere, yangının saat 15.30 sularında başladığını söyledi.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 7

VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

Yangının devam ettiğini belirten Canbolat şunları kaydetti:

"Maalesef ki 110 dönüm üzerine kurulu, değişik fabrikalardan oluşan bir bölge burası ve yangın hızla büyüyor. İlk 6 dakika içerisinde itfaiye gerekli müdahaleye başlıyor. Bölgeye, Büyükşehir Belediyemizin imkanları dahilinde, ormanın imkanları ve diğer orman teşkilatımızın imkanlarını seferber ettik. Bizi sevindiren durum, içeride çalışan insanların tamamının tahliye edilmiş olması ve içeride bir can kaybının olmaması. Sadece ilk müdahalede dumandan etkilenen iki arkadaşımız var. Onları da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumları da gayet iyi."

Vali Canbolat, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 8

"İÇERİDE SOLVENT, TİNER, BOYA MALZEMELERİ VAR"

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yanan alanın daha önceden büyük bir tekstil fabrikası olarak kullanıldığını, şimdi ise 9-10 mobilya ve mobilya yan sanayi gibi işletmelerin kullandığı bir alan olduğunu bildirdi.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 9

Yaklaşık 110 dönümlük alanın 65-70 dönümlük kısmında yangın devam ettiğini anlatan Aktaş şunları söyledi:

"Yangın gerçekten büyük, çünkü içeride solvent, tiner, boya malzemeleri var. Takdir edersiniz ki onlar da ısıyla beraber de sıra sıra patlıyorlar. Şu an itibarıyla 105 araç, 200'den fazla personel müdahale ediyor. 200'e yakın orman bölge, gönüllü itfaiyeci, ilçe belediyelerimiz özellikle İnegöl Belediyemiz başta olmak üzere Tarım AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesinden, AFAD, polis ve jandarma TOMA'larıyla müdahale ediliyor. Tabii olayın ortaya çıktığı andan yaklaşık yarım saat sonra buraya 4 helikopter, 2 uçak toplamda altı hava aracı gönderildi."

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 10

"HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ"

Aktaş, hava araçlarının saat 20.00 itibarıyla müdahaleden çekildiğini dile getirerek "Çünkü karanlıkta uçuş yapamıyor onlar biliyorsunuz ama her halükarda Bursa merkezde bekleyecekler ve yarın duruma göre müdahaleleri söz konusu olacak. Şimdi dronla da izledik bu 60-65 dönümlük alanda yanan kısımların etrafa sıçramaması için tamamen kontrol altına alındı. Dolayısıyla sonraki süreçte bunları tamamen sönümlendirmeye ve akabinde soğutmaya geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 11

Tesislere girilmemesi uyarısı yapan Aktaş,"Çünkü ısıyla patlayacak içeride farklı emtia var, eşya var. Dolayısıyla da bu manada olay mahallinden mümkün olduğu kadar uzak kalınması, ana yollarının özellikle açık tutulması gerekiyor. Çünkü yoğun bir sirkülasyon var. Özellikle Kocaeli'nden ve Yalova'dan takviye aldık. Balıkesir ve İstanbul'dan beklediğimiz takviyeler var ama bundan sonraki süreçte sıçramadan inşallah olayı tamamen sönümlendirmiş olacağız. Ben hepimize büyük geçmiş olsun diyorum." dedi.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 12

"4 HAFİF YARALI ARKADAŞIMIZ VAR"

Can kaybının olmamasının sevindirici bir durum olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz çalışıyor. Takviye ekipleri evlerden çağırdık. Minibüslerle arkadaşlarımız, otobüslerle taşındılar buraya. Çünkü ekipler sabah 09.00'dan beri nöbetteler. Çünkü burada en az 2-3 gün daha işlemler devam edecek. Yaraları bir şekilde el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz inşallah ama öncelikle büyük geçmiş olsun. Ben İçişleri Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem jandarmanın hem de ormanın araçları buraya sevk edildi. Onun şahsında tabii ki sayın Valimize, destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. 4 hafif yaralı arkadaşımız var. Bir arkadaşımız hortumu kullanırken yara almış ve dumandan etkilenerek. İnşallah ben yarım saat-bir saat içerisinde yangını tamamen kontrol altına alacağımıza inanıyorum. Ama sizin de gördüğünüz gibi yangın hala devam ediyor. Tabii hangi fabrika ne kadar etkilendi bilemiyorum ama o 65-70 dönümlük kompleks içerisinde 10 civarında fabrika var. Aslında burası bir fabrika ama daha sonra o fabrikanın üretimi durdurmasıyla beraber içeride 9-10 tane ayrı kuruluş yer oluşturmuş kendisine. Dolayısıyla bunlardan birinden çıkmış. Ben burada yanlış bir beyanla bulunmamak adına da yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama bunların tespitlerinin hepsi hem kamera kayıtlarından hem de buradaki verilerden elde ediliyor."

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 13

ALEVLERİN ETKTİLİ OLDUĞU BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu fabrikalarda zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangın, dronla havadan da görüntülendi.

Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı) - 14
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