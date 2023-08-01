Bursa İnegöl'de fabrika yangını (Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı)

"4 HAFİF YARALI ARKADAŞIMIZ VAR"

Can kaybının olmamasının sevindirici bir durum olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz çalışıyor. Takviye ekipleri evlerden çağırdık. Minibüslerle arkadaşlarımız, otobüslerle taşındılar buraya. Çünkü ekipler sabah 09.00'dan beri nöbetteler. Çünkü burada en az 2-3 gün daha işlemler devam edecek. Yaraları bir şekilde el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz inşallah ama öncelikle büyük geçmiş olsun. Ben İçişleri Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem jandarmanın hem de ormanın araçları buraya sevk edildi. Onun şahsında tabii ki sayın Valimize, destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. 4 hafif yaralı arkadaşımız var. Bir arkadaşımız hortumu kullanırken yara almış ve dumandan etkilenerek. İnşallah ben yarım saat-bir saat içerisinde yangını tamamen kontrol altına alacağımıza inanıyorum. Ama sizin de gördüğünüz gibi yangın hala devam ediyor. Tabii hangi fabrika ne kadar etkilendi bilemiyorum ama o 65-70 dönümlük kompleks içerisinde 10 civarında fabrika var. Aslında burası bir fabrika ama daha sonra o fabrikanın üretimi durdurmasıyla beraber içeride 9-10 tane ayrı kuruluş yer oluşturmuş kendisine. Dolayısıyla bunlardan birinden çıkmış. Ben burada yanlış bir beyanla bulunmamak adına da yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama bunların tespitlerinin hepsi hem kamera kayıtlarından hem de buradaki verilerden elde ediliyor."