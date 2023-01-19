Bursa kura takvimi açıklandı: TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman?

Bursa TOKİ konutlarının kura çekim takvimi belli oldu. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde inşa edilecek konutların kura çekimi 6 gün sürecek. Peki, TOKİ Bursa kura çekimi başlayacak?

Bursa kura takvimi açıklandı: TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman? - 1

TOKİ'nin Bursa'da inşa edeceği 8 bin 650 konutun kura takvimi belli oldu. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde inşa edilecek konutların kurası 23 Ocak'ta başlayacak ve 6 gün sürecek.

Bursa kura takvimi açıklandı: TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman? - 2

KURA TAKVİMİNİN DETAYLARI AÇIKLANDI

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da hayata geçirilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuralarının 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında çekileceğini duyurdu.

Bursa kura takvimi açıklandı: TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman? - 3

Bursa'da toplamda 177 bin 479 başvurunun olduğunu hatırlatan Başkan Gürkan; kuraların aşağıda verilen tarihlerde saat 10.00'da Bursa Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda yapılacağını duyurdu:

Bursa kura takvimi açıklandı: TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman? - 4

24.01.2023'te Karacabey (TEKNOSAB) Yenikaraağaç Mahallesi'nde 3 bin 316, 25.01.2023'te Nilüfer'de bin 400, 25.01.2023'te Orhangazi Arapzade Mahallesi 150, 26.01.2023'te Kestel Seymen Mahallesi 750, 26.01.2023'te İnegöl Karalar Mahallesi'nde 480, 26.01.2023'te Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi'nde 360, 27.01.2023'te Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi'nde 40, 27.01.2023'te Yenişehir Subaşı Mahallesi'nde 140, 27.01.2023'te Karacabey Taşlık Mahallesi'nde bin, 28.01.2023'te Orhaneli'nde 268, 28.01.2023'te Keles'te 140, 28.01.2023'te Harmancık'ta 150, 28.01.2023'te ise Büyükorhan Orhan Mahallesi'nde 96 sosyal konutun kurası çekilecek.

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