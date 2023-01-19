Bursa kura takvimi açıklandı: TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman?

TOKİ'nin Bursa'da inşa edeceği 8 bin 650 konutun kura takvimi belli oldu. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde inşa edilecek konutların kurası 23 Ocak'ta başlayacak ve 6 gün sürecek.