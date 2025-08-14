Bursa Nilüfer - Osmangazi'de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 14 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak içme suyu kesintisini duyurdu. Peki, Bursa'da (Nilüfer - Osmangazi) sular ne zaman gelecek?

Bursa Nilüfer - Osmangazi'de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 1

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) planlı su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Nilüfer ilçesinde, Balat ve Minareliçavuş mahallelerinde; Cezaevi Caddesi, Sarı Caddesi, Mavi Sokak, Meşe Cadde, Barbaros Sokak ve Faruk Baykal Caddesi civarlarında 09:00–19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Bursa Nilüfer - Osmangazi'de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 2

NİLÜFER SU KESİNTİSİ PROGRAMI

NİLÜFER

BALAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 14/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1.Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Balat ve Minarelicavus Mahalleleri; Cezaevi Caddesi, Sari Cadde, Mavi Sokak, Mese Cadde, Barbaros Sokak ve Faruk Baykal Caddesi arasinda kalan bölge ve civarinda, 14.08.2025 tarihinde 09:00-19:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

NİLÜFER

ALTINŞEHİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 00:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 12:00

Kesim Tarihi: 14/08/2025 00:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi 234. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 14.08.2025 tarihinde 00:30 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Bursa Nilüfer - Osmangazi'de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 3

NİLÜFER

MİNARELİÇAVUŞ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 14/08/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat ve Minareliçavuş Mahalleleri; Cezaevi Caddesi, Sarı Cadde, Mavi Sokak, Meşe Cadde, Barbaros Sokak ve Faruk Baykal Caddesi arasında kalan bölge ve civarında, 14.08.2025 tarihinde 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa Nilüfer - Osmangazi'de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? - 4

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

OSMANGAZİ

ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 04:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 12:00

Kesim Tarihi: 14/08/2025 04:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4- D09 Alt Bölgesinde Bulunan, Alemdar Mahallesi Soylu sokak ve civarı arıza çalışması nedeniyle 14.08.2025 tarihinde 04:00 ile 12:00 saatleri arasında, "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

YEŞİLOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 04:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 12:00

Kesim Tarihi: 14/08/2025 04:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D10 Alt bölgesinde Bulunan Yeşilova Mahallesi Ceylan Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 14.08.2025 tarihinde 04:00 İle 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 04:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 12:00

Kesim Tarihi: 14/08/2025 04:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi 649 Sokak ve civarında arıza nedeniyle 14.08.2025 tarihinde 04 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

