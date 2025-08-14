Bursa Nilüfer - Osmangazi'de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

OSMANGAZİ



ALEMDAR



Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 04:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 12:00



Kesim Tarihi: 14/08/2025 04:00



Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4- D09 Alt Bölgesinde Bulunan, Alemdar Mahallesi Soylu sokak ve civarı arıza çalışması nedeniyle 14.08.2025 tarihinde 04:00 ile 12:00 saatleri arasında, "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.



OSMANGAZİ



YEŞİLOVA



Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 04:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 12:00



Kesim Tarihi: 14/08/2025 04:00



Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D10 Alt bölgesinde Bulunan Yeşilova Mahallesi Ceylan Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 14.08.2025 tarihinde 04:00 İle 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.



OSMANGAZİ



YUNUSELİ



Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/08/2025 04:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 14/08/2025 12:00



Kesim Tarihi: 14/08/2025 04:00



Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesi 649 Sokak ve civarında arıza nedeniyle 14.08.2025 tarihinde 04 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.