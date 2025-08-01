Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi ve çevresinde su kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki, Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?

Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı - 1

BUSKİ 1 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Bursa Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını araştırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı - 2

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2025 Cuma günü sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 arasında bölgede su verilemeyecek. Kesintinin, içmesuyu şebeke hattında gerçekleştirilecek yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacağı belirtildi.


Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı - 3

SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

BUSKİ yetkilileri, çalışmalardan kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların önceden gerekli tedbirleri almalarını ve belirtilen saatler arasında su kullanımında dikkatli olmalarını istedi.


Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı - 4

Yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında, 04.08.2025 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." denildi.

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