Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2025 Cuma günü sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 arasında bölgede su verilemeyecek. Kesintinin, içmesuyu şebeke hattında gerçekleştirilecek yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacağı belirtildi.





