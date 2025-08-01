Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi ve çevresinde su kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki, Bursa Nilüfer'de sular ne zaman gelecek?
BUSKİ 1 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Bursa Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını araştırıyor.