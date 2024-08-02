Bursa polisini alarma geçiren olay: Kahvehaneyi tarafı, kırmızı ışıkta bekleyen aracı çalıp kaçtı
Bursa’da silahlı bir saldırgan Yıldırım ilçesinde kahvehaneyi taradı. Saldırgan bir olaydan 10 dakika sonra kırmızı ışıkta bekleyen bir aracı gasbetti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çaldığı araçla kaçan saldırgan ve yanındaki kadını arıyor.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor.