Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor

BALIKESİR'DE YANGIN

Balıkesir'deki yangın Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıktı.

Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'ndeki yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbarı üzerine bölgeye, üç helikopter, iki uçak, 10 arazöz, beş su ikmal aracı, bir müdahale aracı, üç dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.