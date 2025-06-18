Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor

Bursa ve Balıkesir'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor. Bursa'da büyüyen yangın nedeniyle bir mahallede tedbir amaçlı elektrikler kesildi. Bölgedeki evler tahliye ediliyor.

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 1

Bursa, Balıkesir, Manisa ve Mersin'de orman yangını çıktı.

Mersin'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Manisa'daki yangın da kontrol altında.

Bursa ve Balıkesir'deki yangınlar ise sürüyor.

Bursa'daki yangın nedeniyle Orhaneli ilçesindeki bir mahallenin tahliyesine karar verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 2

BURSA'DA ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında çıkan anız yangını, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 3

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 4

ELEKTRİKLER KESİLDİ, MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Orhaneli'ndeki yangın nedeniyle 19 bin nüfuslu Girencik Mahallesi'nde tedbir amaçlı olarak elektrikler kesildi.

Yangın nedeniyle bölgedeki evlerin tahliyesine karar verildi.

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 5

BALIKESİR'DE YANGIN

Balıkesir'deki yangın Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıktı.

Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'ndeki yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbarı üzerine bölgeye, üç helikopter, iki uçak, 10 arazöz, beş su ikmal aracı, bir müdahale aracı, üç dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 6

İSTANBUL'DA OTLUK ALANDA YANGIN

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Çeltik Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Hızla yayılan ve bölgedeki evleri tehdit eden yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 7

MANİSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Üçüncü yangın haberi ise Manisa'dan geldi.

Yunusemre ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi’nde bugün saat 12.45’te çıkan orman yangınına, ekipler müdahale etti.

Yangına, ilk müdahale saat 12.55’te yapılırken, söndürme çalışmalarına üç uçak, üç helikopter, 16 arazöz, beş su ikmal aracı ve bir dozer katıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor - 8

MERSİN'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalleli, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için müdahaleye başladı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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