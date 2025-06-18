Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yayıldı, mahalle tahliye ediliyor
Bursa ve Balıkesir'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor. Bursa'da büyüyen yangın nedeniyle bir mahallede tedbir amaçlı elektrikler kesildi. Bölgedeki evler tahliye ediliyor.
Bursa, Balıkesir, Manisa ve Mersin'de orman yangını çıktı.
Mersin'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Manisa'daki yangın da kontrol altında.
Bursa ve Balıkesir'deki yangınlar ise sürüyor.
Bursa'daki yangın nedeniyle Orhaneli ilçesindeki bir mahallenin tahliyesine karar verildi.