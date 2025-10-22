Bursa ve İzmir'den sonra bir şehirde daha tehlike çanları çalıyor: "Çanağın sonuna geldik"

Konya’nın yıllık 2 milyar metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"- Yer altına yüklendik. Zaten yer altında can çekişen ve çok hızlı bir seviye düşümü gördüğümüz durumda olan yer altı sularımız, bu yıl çok daha fazla hunharca kullanılan suyla birlikte daha büyük bir tehdit alma, daha büyük bir tükenme noktasına geldi.

- Bu yıl için yer altından destekledik, bu yılı kapattık. Ama bundan sonraki yıllarda, yer altından daha ne kadar su çekebiliriz? Bu çok uzun vadeli sürdürülebilir gözükmüyor.

- Artık ne yazık ki çanağın dibine geldik. Su noktasında Konya gerçekten fakir şehir ve bu gitgide daha çok derinleşiyor.

- Bizim evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayilerimizde, hatta tarımsal faaliyetlerimizde bir damla suyun bile kıymetini bilerek buna göre tüketmemiz gerekiyor."