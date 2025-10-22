Bursa ve İzmir'den sonra bir şehirde daha tehlike çanları çalıyor: "Çanağın sonuna geldik"
Bursa ve İzmir'de su sorunu nedeniyle planlı kesintiler sürerken, Konya'dan da barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere gerilediği haberi geldi. Uzmanlar, "Çanağın dibine geldik." yorumunu yaparken, mevsim itibarıyla bu doluluk oranlarının tehlikeye işaret ettiğine dikkat çekiyor.
Bursa ve İzmir'de yaşanan susuzluk sorunu gündemdeki yerini korurken, bu kez Konya'daki barajlardan endişe edici bir haber geldi.