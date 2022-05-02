Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Haberler - DHA 02.05.2022 - 17:27
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.
Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
Corona virüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, iki yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.
Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.
1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.