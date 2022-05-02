Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Haberler - DHA 02.05.2022 - 17:27

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - 1

'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - 2

Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - 3

İKİ YIL SONRA YENİDEN

Corona virüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, iki yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - 4

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - 5

1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - 6

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