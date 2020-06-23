Bursa'da 12 bin TL'ye aldığı aracını 90 bin TL'ye yeniledi

Bursa'da bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay, 12 bin TL’ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Altunbay, ''Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL’nin üzerindedir'' dedi. Ayrıca arabasını satmak istemediğini de belirtti.

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DHA 23.06.2020 - 12:39

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi.

Altunbay, ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.

Asgari ücretle bir fabrikada çalıştığını belirten Ali Rıza Altunbay, '' Bir arkadaştan aldım aracı. Bakımsız ve kullanılmayan araçtı. Motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL’ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım” dedi.

Aracın 100 bin TL’ye mal olduğunu ifade eden Altunbay, "Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL’nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu" diye konuştu.

18 yaşından beri bu aracı yapmayı hayal ettiğini belirten Altunbay, "Bizden büyük ağabeylerimizin araçlarına bakıyorduk böyle. Sonrasında hayal haline geldi" ifadelerini kullandı.

Aracına monte ettiği cihaz ve malzemeler nedeniyle ağırlığının da arttığını aktaran Altunbay, "Yeni donanımlarla beraber, aracımın ağırlığı 500 kilo arttı. Aracımın benzin deposunu sökmek zorunda kaldım donanımlar için. LPG ile çalışıyor. Aracımı arkadaşımın iş yerinde bırakıyorum. Gözüm gibi bakıyorum" şeklinde konuştu.

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