Bursa'da 25 araçlık zincirleme trafik kazası
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında 25 araç zincirleme kazaya karıştı. Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde yaşanan kaza nedeniyle, bölgede kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde, saat 09.00 sıralarında, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle 25 araç zincirleme kazaya karıştı.