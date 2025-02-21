Bursa'da 25 araçlık zincirleme trafik kazası

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında 25 araç zincirleme kazaya karıştı. Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde yaşanan kaza nedeniyle, bölgede kilometrelerce kuyruk oluştu.

Bursa'da 25 araçlık zincirleme trafik kazası - 1

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Gebze-Orhangazi İzmir kara yolunun Bursa Şehir Hastanesi mevkisinde, saat 09.00 sıralarında, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle 25 araç zincirleme kazaya karıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da 25 araçlık zincirleme trafik kazası - 2

Yolda kaza nedeniyle oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu drone ile görüntülendi.

Bursa'da 25 araçlık zincirleme trafik kazası - 3

Araçlardan bazıları birbirine, bazıları ise bariyerlere çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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