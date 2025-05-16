Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu

SU KESİNTİSİ PROGRAMI

YILDIRIM - SIRACEVİZLER



Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/05/2025 09:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 18/05/2025 16:00



Kesim Tarihi: 15/05/2025 09:00



Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Yildirim Ilcesi Siracevizler Mahallesi Davutkadi Caddesi, Gündogdu Sokak ve civarinda 15.05.2025 - 18.05.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.



YILDIRIM - DEĞİRMENÖNÜ



Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/05/2025 08:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 16/05/2025 18:00



Kesim Tarihi: 16/05/2025 08:00



Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Degirmenönü Mahallesi Bozdemir Sokak, Çaldiran Caddesi ve Sehitler Caddesi arasinda kalan bölgede, 16.05.2025 tarihinde, 08:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.



OSMANGAZİ - GEÇİT



Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/05/2025 10:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 16/05/2025 14:00



Kesim Tarihi: 16/05/2025 10:00



Açıklama: Osmangazi İlçesi C4B32 alt bölgesinde bulunan GEÇİT Mahallesi 2.GÖLCÜK Sokak ve Civarında Arıza nedeniyle 16.05.2025 Tarihinde 10:00 ile 14:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.



NİLÜFER - ÇAMLICA



Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/05/2025 09:00



Planlanan Bitiş Tarihi: 22/05/2025 18:00



Kesim Tarihi: 15/05/2025 09:00



Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Nilüfer Ilcesi Çamlica Mahallesi, Odunluk Mahallesi, Gümüstepe Mahallesi ile Osmangazi Ilcesi Doburca Mahallesinde 15.05.2025-22.05.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.