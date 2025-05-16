Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu

Bursa’da su kesintisi yapılacak bölgeler ve kesintinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacağını duyurdu. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu - 1

Bursa Yıldırım'da 15-18 Mayıs tarihleri arasında belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak. USKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışması nedeniyle vatandaşları uyardı. Programa göre, Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bazı ilçelerde su kesintisi 3 gün devam edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu - 2

SU KESİNTİSİ PROGRAMI

YILDIRIM - SIRACEVİZLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/05/2025 16:00

Kesim Tarihi: 15/05/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Yildirim Ilcesi Siracevizler Mahallesi Davutkadi Caddesi, Gündogdu Sokak ve civarinda 15.05.2025 - 18.05.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

YILDIRIM - DEĞİRMENÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/05/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/05/2025 18:00

Kesim Tarihi: 16/05/2025 08:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Degirmenönü Mahallesi Bozdemir Sokak, Çaldiran Caddesi ve Sehitler Caddesi arasinda kalan bölgede, 16.05.2025 tarihinde, 08:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

OSMANGAZİ - GEÇİT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/05/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/05/2025 14:00

Kesim Tarihi: 16/05/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4B32 alt bölgesinde bulunan GEÇİT Mahallesi 2.GÖLCÜK Sokak ve Civarında Arıza nedeniyle 16.05.2025 Tarihinde 10:00 ile 14:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

NİLÜFER - ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/05/2025 18:00

Kesim Tarihi: 15/05/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Nilüfer Ilcesi Çamlica Mahallesi, Odunluk Mahallesi, Gümüstepe Mahallesi ile Osmangazi Ilcesi Doburca Mahallesinde 15.05.2025-22.05.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu - 3
Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu - 4
Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu - 5
Bursa'da 3 gün sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? BUSKİ duyurdu - 6
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