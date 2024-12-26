Bursa'da 4 aylık bebek ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık bebek, ölü bulundu.

Bursa'da 4 aylık bebek ölü bulundu - 1

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokaktaki 3 katlı apartmanın 3'ncü katında meydana geldi.

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Bursa'da 4 aylık bebek ölü bulundu - 2

Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2'nci çocukları 4 aylık Fatma'yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı. Sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi.

Bursa'da 4 aylık bebek ölü bulundu - 3

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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