Bursa'da acı olay | Zihinsel engelli arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti: "Kafasını kaldırıp son kez bana baktı"

Arkadaşının suda kaybolmadan önce son kez kafasını kaldırıp kendisine baktığını söyleyen Serdar Akça, şöyle devam etti:

“Tanju'nun zihinsel engeli var. Buna rağmen önceden de İzmir Çeşme'de 8 metrelerde birlikte yüzdük. Su yüzeyinde kalmayı biliyor. O gün kulaç atamadı. Çok basit bir şekilde maalesef öldü. Ben kendisini defalarca uyardım, ‘Gitme’ dedim. Su yutunca da pes etmek zorunda kaldı. Gelemeyince pes etti. Boğuldu. Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında bekleyip saatlerce ağladım.”