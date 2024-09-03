Bursa'da acı olay | Zihinsel engelli arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti: "Kafasını kaldırıp son kez bana baktı"
Bursa’da Serdar Akça isimli adam, birlikte denize girdiği zihinsel engelli arkadaşı Tanju Aydın’ın boğulmadan önce suda kaybolduğu anları aksiyon kamerasıyla kaydetti. Arkadaşının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Akça, sahile çıkıp çevredekilerden yardım ve can simidi isterken, gözden kaybolan Aydın’ın cansız bedenini 10 dakika sonra dalgalar sahile sürükledi. Her iki arkadaşın da yetimhanede büyüdüğü öğrenilirken, olayın şokunu üzerinden atamayan Akça, “Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında bekleyip saatlerce ağladım.” dedi.
Bursa’da yetimhanede birlikte büyüyen iki arkadaş serinlemek için denize girdi, arkadaşlardan zihinsel engelli olduğu belirtilen Tanju Aydın, boğularak yaşamını yitirdi.