Bursa'da ağaçlık alanda yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 1

Bursa Nilüfer'e bağlı 30 Ağustos Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 2

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.

Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 3

Bu sırada alevler bölgedeki bazı kulübelere de sıçradı. Alanda bulunan küçükbaş hayvanlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 4

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 5

Öte yandan, bölgede arıcılık yapan Ahmet Karatay ait 52 kovandaki arılar, alevler nedeniyle telef oldu.

Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 6
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 7
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 8
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 9
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 10
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 11
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 12
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 13
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 14
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 15
Bursa'da ağaçlık alanda yangın - 16

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