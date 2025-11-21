Bursa'da akılalmaz olay! Tanımadığı kadına saldırdı, kıyafetini çıkarmaya kalkıştı
21.11.2025 11:19
DHA
Bursa'da 10 ayrı suç kaydı bulunan T.K. isimli adam, çalıştığı eczanenin önünde oturan kadına saldırı. Kadının kıyafetini çıkarmaya kalkışan saldırgan, başka bir çalışanın müdahalesiyle olay yerinden kaçtı.
Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Bir kadın, çalıştığı eczanenin önünde oturduğu sırada hiç tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı.
Adam, kadının kıyafetini çıkarmaya çalıştığı sırada, iş arkadaşları olaya müdahale etti.
HAVA ALMAK İÇİN KAPININ ÖNÜNE ÇIKMIŞTI
Olay, 30 Ekim'de saat 10.00 sıralarında, Yıldırım ilçesindeki bir eczanede meydana geldi.
Eczanede çalışan D.Ö., hava almak için kapının önüne çıktığı sırada şüpheli T.K.'nin saldırısına uğradı.
ÇALIŞMA ARKADAŞI YARDIMA KOŞTU
Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarına eczanedeki çalışma arkadaşı koştu.
Yere düşen D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle şüpheliden kurtuldu.
O anlar, eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"GELDİ, ÜSTÜME ATLADI"
Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşan T.K.'nin üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü.
Şüphelinin arkadaşı H.K. de kadının yanına gelirken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını saldırganın elinden kurtardığı anlar görüntülerde yer aldı.
Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı." dediği de duyuldu.
OLAY YERİNDEN KOŞARAK KAÇTI
Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandı.
Dokuz ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.