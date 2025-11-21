Bursa'da akılalmaz olay! Tanımadığı kadına saldırdı, kıyafetini çıkarmaya kalkıştı

Bölgeden koşarak uzaklaşan T.K. ile yanındaki H.K. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K. isimli şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

Dokuz ayrı suçtan kaydı olan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.