Bursa'da aynı evi beşinci kez soyan hırsızlar musluk ve kapıları da söktü

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., “Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi" dedi.