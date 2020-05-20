Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu

Bursa'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişine çıkan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
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DHA 20.05.2020 - 12:56| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 13:02
Bursa’da, corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, cadde ve sokaklar hareketlendi.
0-14 yaş grubundaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu.
Çocuklar ve aileleri, 11.00'den itibaren cadde ve sokaklara akın etti.
Bazı aileler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle Bursa Kapalı Çarşı'da çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı.
Çarşıdaki bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
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