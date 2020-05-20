Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu

0-14 yaş grubundaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu.

Çocuklar ve aileleri, 11.00'den itibaren cadde ve sokaklara akın etti.