Bursa’da bomba paniği

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bomba paniği yaşandı. Bir köprüye bırakılan çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Çanta boş çıktı.

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Bursa’da bir köprüye bırakılan çanta bomba paniği yaşanmasına neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Gemlik ilçesi Dereboyu'ndaki köprüye bırakılan çantayı görenlerin ihbarıyla olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.

Bursa’da bomba paniği - 3

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bursa’da bomba paniği - 4

Araç trafiğine kapatılan yolda yaya geçişine de izin verilmezken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

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