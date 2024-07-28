Bursa'da bu köyü yılda 1 gün kadınlar yönetiyor
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı 721 yıllık tarihe sahip, kırsal Kozluören Mahallesi'nde 523 yıldır gerçekleştirilen gelenekle kadınlar 1 günlüğüne yönetimi ele geçirdi. Muhtarın eşi muhtarlığı, bakkalın eşi esnaflığı devralırken, erkekler ise mehter takımıyla mahalle sınırlarının dışına çıkarıldı. Yağlı güreş şenlikleriyle eğlenen erkeklerin, mahalleye girmemesi için de jandarma nöbet tuttu.
Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde yapılan, geçmişi Osmanlı dönemlerine dayanan ve ‘Kadınların 1 günlük saltanatı’ olarak değerlendirilen, şenlikler bu yıl coşkulu şekilde kutlandı.
'Kozluören Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği' kapsamında sabah saatlerinde, çocuklar hariç tüm erkekleri, mehter takımı eşliğinde mahallenin dışına gönderen kadınlar, yönetimi ele geçirdi.