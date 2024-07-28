Bursa'da bu köyü yılda 1 gün kadınlar yönetiyor

Muhtar eşinden sabah mazbatasını aldığını belirten Emine Çalışkan, "Dışarıdan insanlar geliyor. Eğlencemiz olacak, Kuran okunacak. Köy halkı ile el ele verip gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde mazbatamı eşimden aldım. Ben muhtar oldum, kahvecinin hanımı kahveci oldu, bakkalın hanımı bakkal oldu. Yani her kadın eşinin işini devraldı. Eşlerimizi mehteranla uğurladık, jandarmamızı da köyün girişine diktik, 'Giremezsiniz' dedik. Saat 18.30'a kadar erkekleri köye almıyoruz. Erkeklerimiz köyün dışında yağlı güreşleri izliyor, biz de burada eğleniyoruz. Salıncak kurduk, sallanıyoruz, mevlidimiz var, mevlit okunacak, pilavlar yenecek sonrasında gençlerin eğlenmesi için müzik çalınacak" ifadelerini kullandı.