Bursa'da çevre felaketi. Maden atık barajı çöktü, kimyasal maddeler su ve toprağa karıştı

29.01.2026 14:08

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde, madenin atık barajı çöktü. Barajda biriken binlerce ton kimyasal ve ağır metal içerikli atık, dere ve toprağa karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da maden atık barajı çöktü, tonlarca zehirli madde toprağa ve suya karıştı. Çevre felaketiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde özel bir şirkete ait tunç, bakır ve kurşun madeni çevreye zarar verdiği gerekçesiyle sürekli tartışmalara neden oluyordu.

Geçtiğimiz hafta madenin atık barajı şiddetli yağmur sonrası çöktü. Binlerce ton kimyasal ve ağır metal içerikli atık yakındaki Sarıyer Deresi'ne ve toprağa karıştı.

Çöken barajda depolanan atıkların kurşun, çinko, bakır ve çeşitli kimyasal bileşenler içeren tehlikeli maddeler olduğu öğrenildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel "Atık barajı maalesef yağmurlardan dolayı patlamış ve şu an Sarıyer Deresi'nde dolmuş ve şu an dereden ovaya doğru gidiyor." diye konuştu.

 

Sarıyer Deresi'nin akışı durdurularak su ve topraktan numuneler alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Uzmanlar ağır metallerin toprağa ve suya karışmasının uzun vadede ekolojik dengeyi bozabileceği ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği vurguluyor.

