Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı

Bursa'da yaşları 2 ila 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan anne ile baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devlet korumasına alınan çocuklara yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakını tarafından kaydedilen görüntülerde annenin, dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 1

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Rayyan El İsa (37) ile eşi Hanan Ramadan’ın (32) yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları durumdan şüphelendi.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 2

Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan’ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 3

AĞZINI BANTLAYIP, ÇAKMAKLA VÜCUTLARINI YAKMIŞ

Ailenin bir yakını ise Ramadan’ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 4

POLİS, AİLEYİ TAKİBE ALDI

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 5

Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.’ye (2) işkence yaptığı belirlendi.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 6

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 7

KADIN EŞİNİ SUÇLADI, KOCA ''HABERİM YOK'' DEDİ

Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi.

Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 8

İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü.

Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı - 9

Ayrıca evdeki paspas sopasıyla dövülen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.

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