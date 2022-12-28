Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne-baba tutuklandı

KADIN EŞİNİ SUÇLADI, KOCA ''HABERİM YOK'' DEDİ

Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi.

Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.