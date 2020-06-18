Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı

Gemlik ilçesi sahilinde AFAD ve itfaiye ekiplerince enkaz kaldırma çalışması yürütülüyor.

Anadolu Ajansı 18.06.2020 - 23:13

Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı - 1
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı - 2
Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan sahil yolu kenarındaki istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle çöktü.
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı - 3
Çevredekiler, jandarma ekiplerine 13-14 yaşlarındaki çocuğun çöken duvarın altında kaldığı ihbarında bulundu.
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı - 4
İhbar üzerine bölgeye AFAD ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı - 5
Bölgede duvar enkazının kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı - 6

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