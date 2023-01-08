Bursa'da çöp ev skandalı: Teyzeye istenen ceza belli oldu

ÇÖP EV SKANDALI

Bursa'da kirayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilip icra ekibi ile evine girilen evde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaşılmıştı.

Çilingir yardımıyla girilen evin kilitli ve çöple dolu bir odasında 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulunmuştu.