Bursa'da çöp ev skandalı: Teyzeye istenen ceza belli oldu

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun hikayesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 5 ayda tamamlandı.
Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısınca hazırlanan 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Kamuran Pınar Acar hakkında, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kamuran Pınar Acar’ın, mart ayında, Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.
Bursa'da kirayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilip icra ekibi ile evine girilen evde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaşılmıştı.
Çilingir yardımıyla girilen evin kilitli ve çöple dolu bir odasında 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulunmuştu.
Çöplerle dolu kilitli odada yaklaşık 1 yıldır tutulduğu öğrenilen çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görülmüştü.
Olayın aradından gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar tutuklanmıştı.
Cem Muhammet A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Antalya’ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan Cem Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından Sevgi Evi’ne yerleştirildi.