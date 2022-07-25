Bursa'da çöp evde 1 yıldır odada kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu

"CENAZEDE ÇOCUĞUMU KAÇIRDI"

Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya’ya çalışmaya gittiğini belirtti.

El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:



“Antalya’da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa’ya gelerek oğlumu görüyordum. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa’ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa’ya gelemedim."