Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPTILAR

Şüphelilerin olaydan bir gün önce Gürsu’ya geldiği, keşif yapmalarına yardım eden birkaç kişinin de bulunduğu ve hepsinin saldırı öncesi ve sonrasında yaklaşık 10 saat boyunca hiç kasklarını çıkarmadıkları da tespit edildi.