Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama
Bursa’da tehdit ettikleri iş insanını, kahvehanede kurşun yağmuruna tutup yaralayan Daltonlar isimli suç örgütüne yönelik Bursa, İstanbul, Muğla ve Hatay’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında örgütün yöneticileri arasında yer aldığı belirtilen B.A.’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Bursa’da iş insanını tehdit edip silahla yaralayan şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Daltonlar suç örgütünün üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.