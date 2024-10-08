Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama

Bursa’da tehdit ettikleri iş insanını, kahvehanede kurşun yağmuruna tutup yaralayan Daltonlar isimli suç örgütüne yönelik Bursa, İstanbul, Muğla ve Hatay’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında örgütün yöneticileri arasında yer aldığı belirtilen B.A.’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama - 1

Bursa’da iş insanını tehdit edip silahla yaralayan şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Daltonlar suç örgütünün üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama - 2

“CAN DALTON’UN SELAMI VAR”

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 25 Eylül’de Azerbaycan uyruklu iş adamının motosikletle gelen 2 kişi tarafından kahvehanede tabancayla 3 el ateş edilerek bacağından yaralanmasını araştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurun ifadesine başvuran ekipler, Daltonlar suç örgütü üyelerinin bir süre önce kendisine ulaştığını ve “Can Dalton'un selamı var.” diyerek tehdit edip başka birisine olan borcunu ödemesini istediklerini söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Olay yerinde ve çevresinde 300’den fazla güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli 2 zanlıdan birinin 17 yaşındaki M.M.Ç. olduğunu belirledi.

Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama - 3

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPTILAR

Şüphelilerin olaydan bir gün önce Gürsu’ya geldiği, keşif yapmalarına yardım eden birkaç kişinin de bulunduğu ve hepsinin saldırı öncesi ve sonrasında yaklaşık 10 saat boyunca hiç kasklarını çıkarmadıkları da tespit edildi.

Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama - 4

10 ADRESE BASKIN YAPILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polisleri eşliğinde Bursa, İstanbul, Muğla ve Hatay’da belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama - 5

Koçbaşı ile kapıları kırarak belirlenen evlere giren ekipler, M.M.Ç, B.A. (19), J.K. (33), Ö.A. (24), T.E. (39), E.A. (27), A.T. (21), T.K. (22), N.K.Y. (19) ve R.Ö'yü (34) gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bursa’da Daltonlar saldırısı: İş insanına kurşun yağmuruna 9 tutuklama - 6

Daltonlar isimli suç örgütünün sözde yöneticilerinden olduğu öne sürülen B.A. dahil 9 şüpheli tutuklandı, R.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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