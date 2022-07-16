Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 16.07.2022 - 04:30
Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedene patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Patlama sesi fabrika yakınlarındaki mahallelerden duyulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.