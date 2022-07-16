Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın

İnegöl Organize Sanayi bölgesindeki bir demir döküm fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 16.07.2022 - 04:30

Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 1

'nın İnegöl ilçesinde demir döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 2

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedene patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 3

Patlama sesi fabrika yakınlarındaki mahallelerden duyulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 4

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 5
Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 6
Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 7
Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama sonrası yangın - 8

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