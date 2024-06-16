Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde fabrika duvarına çarpan otomobil takla atıp, bahçeye düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ters dönen araçtan emekleyerek çıkan 3’üncü yaralı Kemal C’ye ulaşamadı. Polis, olay yerinden kaçtığı değerlendirilen yaralıyı arıyor.
Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralılardan biri olay yerinden kaçtı.Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.