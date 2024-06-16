Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde fabrika duvarına çarpan otomobil takla atıp, bahçeye düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ters dönen araçtan emekleyerek çıkan 3’üncü yaralı Kemal C’ye ulaşamadı. Polis, olay yerinden kaçtığı değerlendirilen yaralıyı arıyor.

Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu - 1

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralılardan biri olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu - 2

İnegöl’den Bursa yönüne seyir halinde olan Selçuk Yıldız yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu - 3

Savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü.

Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu - 4

Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki Kemal C. de emekleyerek çıktı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu - 5

Fabrikanın bekçisi ile çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu - 6

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçtan fırlayan sürücü Selçuk Yıldız ile yanındaki Filiz Uğuroğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Bursa’da duvara çarpan araç takla attı: Yaralılardan biri ortadan kayboldu - 7

3’ÜNCÜ YARALI KAYIP

Güvenlik kamerası görüntülerinde ters dönen otomobilden emekleyerek çıktığı görülen 3’üncü yaralıya ise olay yerinde ulaşılamadı.

Kaçtığı değerlendirilen yaralı, polis tarafından aranırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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