Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, termik santral yakınındaki boş araziye düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yoğun sis olduğu belirtilirken kazaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 1

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı bilinmeyen nedenle boş araziye düştü. Uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 2

Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santralinin yakınlarında meydana geldi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 3

Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.40 sıralarında tesisin yanındaki boş araziye düştü.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 4

Bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 5

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 6

Vali Canbolat konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 7

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir kişinin uçaktan fırlayarak, diğerinin enkazda hayatını kaybettiğini söyledi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 8

Bölgede yoğun bir sis olduğu belirtilirken kazaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 9

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında da Osmangazi ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düşmüş, iki pilot hayatını kaybetmişti.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 10
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 11
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 12
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 13
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - 14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER