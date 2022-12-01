Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı bilinmeyen nedenle boş araziye düştü. Uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santralinin yakınlarında meydana geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.40 sıralarında tesisin yanındaki boş araziye düştü.
Bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Canbolat konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir kişinin uçaktan fırlayarak, diğerinin enkazda hayatını kaybettiğini söyledi.
Bölgede yoğun bir sis olduğu belirtilirken kazaya neyin yol açtığı araştırılıyor.
Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında da Osmangazi ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düşmüş, iki pilot hayatını kaybetmişti.