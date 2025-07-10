Bursa'da elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Bursa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İnegöl, Karacabey, Kestel, Nilüfer gibi birçok Bursa ilçesine elektrik verilemeyecek. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bursa'da meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Programa göre, İnegöl, Karacabey, Kestel, Nilüfer, Orhangazi, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yenişehir ilçelerine su verilemiyor. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) planlı elektrik kesintisi programını inceliyor.
10 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI