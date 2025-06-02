Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan M., sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.'yi okul önünde silahla bacağından vurdu. Yaralanan kadının yardımına veliler koştu.
Bursa'da bir kişi, eski nişanlısına sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu.
Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. (36) ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. (29) arasında tartışma çıktı.