Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan M., sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.'yi okul önünde silahla bacağından vurdu. Yaralanan kadının yardımına veliler koştu.

Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı - 1

Bursa'da bir kişi, eski nişanlısına sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. (36) ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. (29) arasında tartışma çıktı.

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Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı - 2

Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak uzaklaştı.

Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı - 3

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Hakan M.’nin taksi durağının önünde konuştuğu Asel Y.’ye tabancayla yakın mesafeden ateş ettiği, yaralanan kadın acı içinde kıvranırken, şüphelinin koşarak kaçtığı görüldü.

Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı - 4

YARDIMA VELİLER KOŞTU

Saldırı bir ilkokulun önünde meydana geldi. Asel Y.’nin yardımını da çocuklarını almak için okul önünde bekleyen kadın veliler koştu.

Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı - 5

Bir kadın Asel Y.’nin bacağına tampon yaparken, bir başkası ise güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye ile bekledi.

Bursa'da eski nişanlı dehşeti: Okul önünde kurşun yağdırdı - 6

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.  Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Asel Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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