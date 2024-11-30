Bursa’da evlerin arasına düşen uçak kazasında üç kişi kusurlu bulundu: “Arıza yazarsan uçak yatar, para kazanamazsın”
Bursa’da eğitim uçağının evlerin arasına düştüğü kazaya ilişkin iddianame tamamlandı. Savcılık, uçuş okulunun sahibi ve bakım teknisyeni ile Yunuseli Havalimanı’nın işletme sorumlusunun taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. İddianamede, olayda yaşamını yitiren eğitim pilotu Furkan Otkum’un babasının iddialarına da yer verildi. Baba Sinan Otkum, oğlunun uçakların çok sık arızalandığını, bu durumu uçağın sahibi olan firmaya bildirdiğinde “Arıza yazarsan uçak yatar, sen de para kazanamazsın.” yanıtını aldığını öne sürdü.
Bursa’da Yunuseli Havaalanı yakınında yerleşim bölgesine tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili üç kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianamede düzenlendi.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2022 yılının nisan ayında yaşanan kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında uçuş okulu hizmeti veren sivil havacılık firmasının sahibi ve uçak bakım teknisyeni ile havaalanının işletme sorumlusu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.