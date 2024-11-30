Bursa’da evlerin arasına düşen uçak kazasında üç kişi kusurlu bulundu: “Arıza yazarsan uçak yatar, para kazanamazsın”

İddianamede, sivil havacılık firmasının sahibi Fevzi A.’nın ise ilgili ruhsatlarının bulunduğunu, söz konusu uçağın başka bir şirkete ait olduğunu, bakımları, sigortası ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan uçuşa elverişli sertifikasının tam olduğunu beyan ettiği aktarıldı.

Suçlamaları reddeden Fevzi A.’nın, olay günü başka pilotların aynı uçakla İzmir’e gidip geldiğini, herhangi bir arıza rapor edilmediğini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne gönderilen uçuş planı ile gerekli iznin alınarak havalandığını, herhangi bir anormallik olmadığını, uçağın havaalanından kalkışını müteakip olayın yaşandığına ilişkin sözlerine de iddianamede yer verildi.