Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı fabrikada ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 04:00 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 04:03

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'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Organize sanayi bölgesinde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.

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AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.

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