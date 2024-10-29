Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı
Bursa'da aracıyla yokuş çıktığı sırada fenalaşan sürücü ayağını gazdan çekince, araç geri geri hareket etmeye başladı. Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek isteyen yayaya; ardından dönüş yapan otomobile çarptı. O anlar kameralar ile görüntülendi. Otomobilin çarptığı kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan bir sürücü rampa yukarı ilerlediği esnada tansiyonunun çıkmasıyla bir anda fenalaştı.