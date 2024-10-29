Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı

Bursa'da aracıyla yokuş çıktığı sırada fenalaşan sürücü ayağını gazdan çekince, araç geri geri hareket etmeye başladı. Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek isteyen yayaya; ardından dönüş yapan otomobile çarptı. O anlar kameralar ile görüntülendi. Otomobilin çarptığı kişi hafif yaralandı.

Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı - 1

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan bir sürücü rampa yukarı ilerlediği esnada tansiyonunun çıkmasıyla bir anda fenalaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı - 2

Ayağını gazdan çeken sürücü çıktığı rampadan geri geri hızla inmeye başladı.

Süratle gelen otomobil önce karşıya geçmek için bekleyen yayaya, sonra dönüş yapmak isteyen otomobile çarpıp savruldu.

Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı - 3

Aracın çarptığı vatandaş yaralanırken, savrulan otomobil ağaçları devirerek durabildi.

O anlar kameralar ile görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı - 4
Bursa'da faciadan dönüldü: Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve araca çarptı - 5
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