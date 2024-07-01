Bursa’da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü öldü
Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden kopup metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Furkan Kök yaşamını yitirdi.
Bursa’da meydana gelen kazada araçta sıkışan bir kişi yaşamını yitirdi.Olay, saat 12.30 sıralarında Kestel’de meydana geldi. Bursa Çevre Yolu yönünden Kestel yönüne giden Furkan Kök yönetimindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.