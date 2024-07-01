Bursa’da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü öldü

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden kopup metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Furkan Kök yaşamını yitirdi.

Bursa’da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü öldü - 1

Bursa’da meydana gelen kazada araçta sıkışan bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kestel’de meydana geldi. Bursa Çevre Yolu yönünden Kestel yönüne giden Furkan Kök yönetimindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

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Bursa’da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü öldü - 2

Kök’ün sıkıştığı otomobilin motoru yerinden çıkıp, metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bursa’da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü öldü - 3

Sağlık ekipleri, Kök’ün öldüğünü tespit etti.

Kök’ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa’da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü öldü - 4

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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