Bursa'da film gibi operasyon. Pompacı kılığına girdi, bombalı araba böyle yakalandı

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Bu sırada görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan temin ettiği pompacı kıyafetiyle dikkat çeken bir taktik uyguladı.