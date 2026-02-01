Bursa'da film gibi operasyon. Pompacı kılığına girdi, bombalı araba böyle yakalandı
01.02.2026 12:34
Son Güncelleme: 01.02.2026 12:39
İHA
Bursa'da dur ihtarına uymayarak kaçan aracı, pompacı kılığına giren polis yakalattı. Otomobilde savunma tipi el bombası bulunurken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Bu sırada görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan temin ettiği pompacı kıyafetiyle dikkat çeken bir taktik uyguladı.
OTOMOBİLDEN BOMBA ÇIKTI
Pompacı kılığına giren polis, istasyon karşısında aracın önünü keserek kaçışı engelledi. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kısa sürede kontrol altına alındı.
Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi.