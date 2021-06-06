Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar

Bursa'da bir halk merkezinde, gazeteler geri dönüştürülerek sepet haline getiriliyor. Kursiyerlerin eserleri, 100 liradan alıcı buluyor.

İHA 06.06.2021 - 10:34

Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 1
Bursa'da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan el sanatları kursunda vatandaşlara hurda gazeteden sepet örme sanatı öğretiliyor.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 2
Kursiyerler hurda gazeteleri rulo yaparak sepet hâline getiriyor.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 3
Rulo haline getirdikleri kağıtları tutkal yardımıyla yapıştıran kursiyerler, ortaya sanat eseri gibi sepetler çıkartıyor.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 4
Kurstan sertifika alan kursiyerler, öğrendikleri teknikle evlerinde hurda kağıttan sepet örüp, tanesini 100 liradan satıyor.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 5
Kadınların ördüğü ekmek, eşya ve nişan sepetleri büyük rağbet görüyor. Kadınlar çöpe gidecek gazeteleri sanat eserine dönüştürüyor.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 6
Sepet örme işini öğreten Osmangazi Halk Eğitim Merkezi hocası Nuriye Or, "Gazete kâğıtlarından sepet örüyoruz. Verdiğim kursta bunu öğretiyorum" dedi.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 7
Or,  "Çöpe gidecek olan gazeteler bizim elimizde sanat eserine dönüşüyor" şeklinde konuştu.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 8
"Gazeteleri şiş yardımıyla çubuk haline getiriyoruz" diyen Or, "Yapacağımız işlere göre şekil veriyor, sonra tutkalla yapıştırıyoruz" diye konuştu.
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 9

Or, son olarak şunları söyledi:

"Bu ürün çok ekonomik bir ürün. Bu işi öğrenen kadınlar evlerinde yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gazete kağıdından yapılan bu sepetler 100 liraya kadar alıcı buluyor" 

Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 10
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 11
Bursa'da geri dönüşüm: Gazeteden sepet örüyorlar - 12

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