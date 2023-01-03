Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 2

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 3

Ekipler, alevlerin bir anda büyüdüğü yangını kontrol altına almak için yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 4

Yangın, 1 saatlik müdahalenin çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 5

Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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