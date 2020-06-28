Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın

Tonlarca plastik malzeme bulunan tesisleri etkileyen yangın, yandaki zeytin alana da sıçradı. Yangında tesislerde bulunan 7 kişi ile Orhangazi İtfaiye Müdürü ile 2 itfaiye eri, dumanlardan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 10 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.





