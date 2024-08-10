Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem etkinliklerinin 26'ncısı Bursa Uludağ'da gerçekleştiriliyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek etkinlik, Uludağ'da gerçekleştirilen törenle başladı.

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 1

Astronomi meraklıları, Bursa'da buluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 2

Bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Bakan Kacır'ın katılımıyla başladı.

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 3

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla artık Anadolu'nun dört bir yanında 7'den 70'e çok daha geniş bir katılımla düzenlendiğini belirtti.

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 4

Hava ve ışık kirliliği açısından yaptıkları incelemeler sonucu bu yıl gökyüzü gözlem şenliği için Bursa Uludağ Kirazlıyayla'yı uygun alan olarak belirlediklerini aktaran Kacır, "Etkinliğimize 81 ilimizden yapılan 14 bin 506 başvuru, yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Yapılan değerlendirme ve kura sonucu 1047 şanslı gökbilim meraklısı bizlerle birlikte bu heyecanı yaşamaya hak kazandı." diye konuştu.

Kacır, Perseid meteor yağmurunun en yoğun gerçekleşeceği günlerde düzenlenen etkinlik boyunca, gün içinde özel filtreli teleskoplarla güneş gözlemleri yapacaklarını, gece saatlerinde de galaksileri, yıldız kümelerini ve gökcisimlerini gözlemleyeceklerini, 39 teleskop eşliğinde bu laboratuvarda yer alan yıldızları, gök adaları, nebulaları keşfedeceklerini ve Satürn, Jüpiter, Mars, Uranüs gezegenleriyle Ay'ı gözlemlerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) izleyeceklerini bildirdi.

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 5

Bilim insanlarının öte gezegenler, uydu teknolojileri, asteroitler, yıldız örtülmeleri gibi konularda sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendireceğini vurgulayan Kacır, astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in deneyimlerini paylaşmak üzere gençlerle bir araya geleceğini kaydetti.

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 6

Kacır, gençlere ithafen, "Nasıl ki Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever gökyüzünün sınırlarını aştı, ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıdıysa, inşallah sizin hayallerinizin sınırları da bu ufkun ötesine geçecek. Şüphesiz geleceğin Türk bilim insanları, astronotları, astronomları bugün aramızda yer alan gök bilimi meraklıları arasından çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kadim medeniyetin yapı taşlarını oluşturan nice bilim insanı ve tarihi şahsiyetin astronomide önemli eserler ortaya koyarak bilim tarihin seyrini değiştirdiğinin altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Güneş'in de bir yörüngesinin bulunduğunu 9. yüzyılda keşfeden Fergani... Yıldız ve gezegen gözlemleriyle mühendisliğin temellerini atan Cezeri… 13. yüzyılda Anadolu topraklarında, Kırşehir'de tarihin ilk astronomi okulu ve gözlemevlerinden birini kuran Cacabey… Ay'ın haritasını çıkarmayı başaran ilk bilim insanı Ali Kuşçu gibi medeniyetimizin müstesna isimleri, insanoğlunun evreni anlama çabasına tercüman oldu. Bizler de kadim medeniyetimizin bu kıymetli mirasını bir adım daha ileriye taşımak amacıyla durmaksızın gayret gösteriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda insanlığın ve ülkemizin geleceği için uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanarak ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tesis etmeyi, uzaydaki hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumayı tarihi sorumluluk adlediyoruz."

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 7

"A TAKIMDA TÜRKİYE VAR"

Bakan Kacır, geride bıraktıkları 22 yılda uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağı, tasarım ve mühendislik yetkinliği açısından güçlü bir altyapı oluşturduklarına işaret etti.

Artık bilim ve teknoloji atılımlarını uzaya taşıyan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı'nda da hayata geçirdiğimiz milletimizin istiklali ve istikbali için kritik öneme sahip projelerle artık daha gür bir sesle 'uzayda biz de varız' diyoruz. Metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusu İMECE'yi milli imkanlarımızla geliştirdik ve ürettik. Geçtiğimiz yıl nisanda yörüngesine yerleştirdik ve uzayda yerini almasını sağladık. Türk mühendislerin eseri milli gururumuz İMECE, coğrafi kısıtlama olmaksızın Dünya'nın dört bir yanından yüksek çözünürlüklü görüntü elde ediyor. İMECE uydusunda elde ettiğimiz yetkinliği bir adım daha ileriye taşıyarak yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı kendi insan kaynağımızın alın ve akıl teriyle geliştirdik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen, test edebilen ve geliştiren 11 ülkeden birisi olarak uydu üretiminde artık A takımında yer alan bir Türkiye var."

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 8

UZAY ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da geleceğin teknoloji yıldızlarıyla pek çok etkinliği beraber gerçekleştirdiklerini, bu yıl Uludağ'daki etkinliğin de çeşitli gözlem ve deney faaliyetlerinin yanı sıra bilim insanlarının katılımıyla geniş bir çerçeveye yayıldığını anlattı.

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 9

TUA Başkanı Yusuf Kıraç da uzay tarihinin önemli şahsiyetlerinin bu topraklardan çıktığının altını çizerek, uzay alanında gençlere farkındalık ortaya koymaya çalıştıklarını ve bu alandaki çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.

Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 10
Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 11
Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 12
Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 13
Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı - 14
DAHA FAZLA GÖSTER