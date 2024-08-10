Bursa'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı

Hava ve ışık kirliliği açısından yaptıkları incelemeler sonucu bu yıl gökyüzü gözlem şenliği için Bursa Uludağ Kirazlıyayla'yı uygun alan olarak belirlediklerini aktaran Kacır, "Etkinliğimize 81 ilimizden yapılan 14 bin 506 başvuru, yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Yapılan değerlendirme ve kura sonucu 1047 şanslı gökbilim meraklısı bizlerle birlikte bu heyecanı yaşamaya hak kazandı." diye konuştu.

Kacır, Perseid meteor yağmurunun en yoğun gerçekleşeceği günlerde düzenlenen etkinlik boyunca, gün içinde özel filtreli teleskoplarla güneş gözlemleri yapacaklarını, gece saatlerinde de galaksileri, yıldız kümelerini ve gökcisimlerini gözlemleyeceklerini, 39 teleskop eşliğinde bu laboratuvarda yer alan yıldızları, gök adaları, nebulaları keşfedeceklerini ve Satürn, Jüpiter, Mars, Uranüs gezegenleriyle Ay'ı gözlemlerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) izleyeceklerini bildirdi.