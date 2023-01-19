Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?)

Bursa'da gökyüzündeki ilginç görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
Oval yapıdaki bulutun yüzlerce fotoğrafı paylaşıldı. Bazı kullanıcılar bulutu UFO'ya benzetti.
Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.
Mercek bulut adı verilen bu çeşit, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutların görülebileceği belirtiliyor.