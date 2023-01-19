Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?)

Bursa'da gökyüzünde beliren ilginç bulutla ilgili sosyal medyada yüzlerce fotoğraf paylaşıldı. Mercek bulut adı verilen bulut çeşidinin engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 1

Bursa'da gökyüzündeki ilginç görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 2

Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 3

Oval yapıdaki bulutun yüzlerce fotoğrafı paylaşıldı. Bazı kullanıcılar bulutu UFO'ya benzetti.

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 4

Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 5

Mercek bulut adı verilen bu çeşit, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 6

Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutların görülebileceği belirtiliyor.

Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 7
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 8
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 9
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 10
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 11
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 12
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 13
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 14
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 15
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 16
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 17
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 18
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 19
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 20
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 21
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 22
Bursa'da gökyüzünde ilginç görüntü (Mercek bulut nedir?) - 23

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