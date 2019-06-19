Bursa'da gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı
Anadolu Ajansı
Bursa'nın merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde şiddetli yağış, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, kimi araçların da yolda mahsur kalmasına neden oldu.
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1Bursa'da sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluşan yolda araçlar mahsur kaldı.
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2Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
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3Kimi vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine belediye ekiplerince de çalışma başlatıldı.
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4Sürücüler ise yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Nilüfer'de adeta gölete dönen Ata Bulvarı'nda mahsur kalan araçların kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.
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5Ataevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarı da yağıştan etkilendi. Pazar yerinde su birikintileri oluştu.
Ekipler, sağanaktan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.