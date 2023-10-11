Bursa'da gürültü kaynağı 69 noktada ses azaltılacak
Bursa'da yürütülen Gürültü Eylem Planı kapsamında, 69 noktada sesin azaltılması için çalışmalar yapılacak. Gürültü kaynağı noktalardan birinde yapılan çalışmada, araç hızının azaltılması yöntemiyle gürültünün yüzde 32, asfalt yapısının değiştirilmesiyle de yüzde 42 azalacağı belirlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından hazırlanan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan "Bursa Stratejik Gürültü Haritaları"na göre Gürültü Eylem Planı tamamlandı. Plan kapsamında yoğun gürültü kaynağı 69 noktada sesin azaltılmasına yönelik adımlar atılacak, belirlenen 8 sessiz nokta ise korunmaya çalışılacak.