Bursa'da gürültü kaynağı 69 noktada ses azaltılacak

Hazırlanan raporda Bursa'nın en sessiz yeri 520 hektar alana sahip Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü olarak belirtildi. Sırasıyla Teleferik alanı, Mudanya Ormanlık Bölgesi, Çeltik ve Çukurca mahallelerindeki 360 hektarlık alan, Cephanelik Parkı, Orhangazi Devlet Hastanesi, Balaban Mesire Alanı ve Umurbey Mahallesi de Bursa'nın en sessiz noktaları oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da gürültü kirliliğinin son yıllarda önemli bir sorun haline gelmeye başladığını, bu tür çalıştayların sorunun çözümü noktasında rehber olacağını vurguladı.