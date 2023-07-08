Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Bursa’da halk otobüsü ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 2

Panayır Mahallesi'nde seyir halindeki 16 TAT 70 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Tuğrul A, Taşköprü mevkisinde karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 3

Manevranın etkisiyle devrilen otobüsteki sürücü ve 9 yolcu yaralandı.

Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 4

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 5
Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 6
Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 7
Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 8
Bursa'da halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı - 9
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