Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü Ali Eren Ş. (22) ile yanındaki 4 arkadaşı, 10 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Otomobil sürücüsüne yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
Bölgede devriye görevinde bulunan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (S.Ö.S) Amirliği ekipleri, uyuşturucu olma ihtimaline karşı şüphelendikleri Ali Eren Ş. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.