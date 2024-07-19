Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Ali Eren Ş.'ye, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak', 'Kırmızı ışık ihlali yapmak', 'Trafiği tehlikeye sokmak', 'Drift ve makas atmak' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.