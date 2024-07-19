Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü Ali Eren Ş. (22) ile yanındaki 4 arkadaşı, 10 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Otomobil sürücüsüne yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.

Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı - 1

Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Bölgede devriye görevinde bulunan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (S.Ö.S) Amirliği ekipleri, uyuşturucu olma ihtimaline karşı şüphelendikleri Ali Eren Ş. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı - 2

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Kestel ilçesi İstikametine kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye sokarak ilerleyen sürücü Ali Eren Ş. ile polis ekipleri arasında takip başladı.

Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı - 3

10 kilometre süren takip sırasında kendisini uyaran polis ekiplerine aldırış etmeyen sürücü Ali Eren Ş., Ankara Yolu Caddesi'nde polisin manevrasıyla durduruldu.

Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı - 4

Otomobilden indirilen sürücü Ali Eren Ş. ile arkadaşları Cihan Ç. (21), Teyfik Kaan A. (20), Muhammed Y. (21) ve Buğra E. (22), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı - 5

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Ali Eren Ş.'ye, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak', 'Kırmızı ışık ihlali yapmak', 'Trafiği tehlikeye sokmak', 'Drift ve makas atmak' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 50 bin lira para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.

Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı - 6

Ehliyetsiz sürücünün polis ekiplerden kaçtığı ve 10 kilometre süren takibin ardından yakalandığı anlar, kamerayla görüntülendi.

Görüntülerde; 10 kilometre süren takip sırasında otomobil sürücüsü Ali Eren Ş.,'nin aracı trafiği tehlikeye atacak şekilde sürdüğü, ardından polis ekiplerinin manevrası sonucunda yakalandığı anlar yer aldı.

Bursa'da hareketli anlar: "Dur" ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı - 7
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