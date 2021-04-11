Bursa'da hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı

İHA 11.04.2021 - 13:02
Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık yapmak için girdiği evin apartman boşluğunda mahsur kaldı.
İlginç görüntülerin ortaya çıktığı olayda şüpheli şahıs bin bir bahane üretse de ev sahibi gelince yalanı ortaya çıktı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli ile ev sahibi arasındaki 'sen kimsin' tartışması ise polisleri bile şaşkına çevirdi.
İddiaya göre, olay dün gece saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta meydana geldi.
M.İ'ye (36) ait olduğu öğrenilen bodrum kattaki dairenin kot farkıyla yolun altında kalan balkonunun kapısından tornavida yardımıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler evi dakikalar içerisinde talan etti.
Evin etrafını kuşatan polis ekipleri şüpheliden dairenin kapısını açmasını istedi. Kendisinin daire ile bir alakasının olmadığını iddia eden K.B. binbir türlü bahane uydurdu.
"Evin kapısını çaldık, açan olmayınca uyuyor mu diye buraya indik buradan camı çalacaktık, siz geldiniz" diyen şüpheli kapıyı bir türlü açmak istemedi.
Evde yapılan incelemede balkon kapısının kilidinin kırıldığı pencere camlarının kanırtıldığı tespit edildi. Şüpheli yapılan üst aramasının ardından polis otomobiline bindirilerek karakola götürüldü.