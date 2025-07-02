Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını

Kocaeli'nin Derince, İzmir'in Çeşme ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 1

Üç ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 2

KOCAELİ

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 4

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 5

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 6

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personelle müdahale eden ekipler, yangını fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 7

Ekiplerin Mustafakemalpaşa ilçesindeki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 8

İZMİR

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 9

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 10
Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 11
Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 12
Bursa, Kocaeli ve İzmir'de orman yangını - 13
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