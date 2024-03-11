Bursa'da ilginç tesadüf: Zeynep bebeklerin yaşları, hastalıkları ve kaderleri de aynı
Bursa'da 2 yaşındaki Zeynep Çelik ile aynı yaştaki Zeynep Alya Sakarya, karaciğer yetmezliği hastalığı ile mücadele ediyor. Babalarından aldıkları karaciğer ile yaşama tutunan bebeklerin isimleri, yaşları, hastalıkları ve kaderleri aynı. Bebekler, bir hafta arayla 6'şar saat süren operasyonlarla sağlıklarına kavuştu.
Bursa'da yaşayan Zeynep Çelik ile Zeynep Alya Sakarya'nın yaşları, hastalıkları da aynı çıktı.
Babalarının karaciğeri hayata tutunan bebeklerin yaşadığı tesadüf dikkat çekti.