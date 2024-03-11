Bursa'da ilginç tesadüf: Zeynep bebeklerin yaşları, hastalıkları ve kaderleri de aynı

"HASSAS TERAZİLERDE YİYECEKLERİNİ TARTIYORDUK"

Kızını 3 günlükken hastaneye yattığını söyleyen anne Sakarya, hiç bilmedikleri bir hastalıkla savaşmaya başladıklarını ifade ederek "Sonrasında çocuğumuzun normal çocuklar gibi gelişemeyeceğini, sürecin normal ilerlemeyeceğini öğrendik. Her an yüreğimiz ağzımıza geliyordu. Çocuğumuz, istediği hiçbir şeyi yiyemeyecek bir şekildeydi." dedi.

Nakil işleminin şu an toplum arasında çok korkulan bir şey olduğuna da değinen baba, yaşadıkları zorlu süreci anlattı:

"Hep evladımı kaybetme korkusu yaşadım. Babası, karaciğerini vermeye en başından gönüllüydü. Eşim artık böyle olmayacağını, çocuğumuzun 2,5 yaşına geldiğinde artık istediği şeyleri yemesini ve hayatının daha kaliteli olmasını istedi. O şekilde karar verdik ve Uludağ Üniversitesi'ne başvurduk. Çocuğumuzu hep diyet mamalarla beslememiz gerekiyordu. Hassas terazilerde yiyeceklerini tartıyorduk. Yemeklerin saati saatine verilmesi gerekiyordu. Hastaneye gidiş-gelişlerde, her şeyin dakika dakika olması gerekiyor. Hayatımızı sürekli bu duruma göre planlamamız gerekiyordu."